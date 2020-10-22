Скопление тел в «ковидном» госпитале Барнаула объяснили

22.10.2020, 9:48, Новости дня

В «ковидном» госпитале Барнаула, оборудованном в больнице №12, скопились тела умерших пациентов, их хранят в подвале из-за нехватки патологоанатомов и возросшей нагрузки на них в связи с большим количеством смертей, сообщили в минздраве Алтайского края.

Ведомство прокомментировало видео, распространившееся в соцсетях. На кадрах видно множество черных мешков в подвале госпиталя, они лежат на каталках и на полу. Автор записи утверждает, что в мешках находятся тела умерших от коронавируса.

В краевом минздраве рассказали, что в больнице №12 с 10 сентября повторно развернули инфекционный госпиталь для больных с COVID-19. Изначально госпиталь был рассчитан на 360 коек, но пациентов становилось все больше, пришлось увеличить коечный фонд до 600 мест, передает «Интерфакс».

«Значительно возросшее количество умерших за сутки, необходимость проведения патологоанатомического исследования в 100% случаев, дефицит патологоанатомов значительно увеличили нагрузку на каждого врача и определили возникновение очередности при проведении аутопсий», – говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что типовой проект здания больницы не предусматривает достаточного количества камер для такого количества трупов, потому их вынужденно хранят в подвале, где недавно оборудовали отдельную комнату для временного хранения тел с соблюдением температурного режима. В октябре в госпитале умерли 98 человек.

«Также возникновению данной проблемы способствует отказ родственников от своевременного получения тел для захоронения по причине закрытия ритуальных залов и в связи с карантинными мероприятиями семьи, в том числе в результате контакта с умершим», – подчеркивает Минздрав.

Кроме того, ведомство отметило нехватку персонала в госпитале. Также сообщается, что коронавирусом заразились сразу несколько сотрудников госпиталя, в том числе главврач и его заместитель.

Минздрав уже начал принимать меры для решения проблемы: нагрузку патологоанатомов перераспределили и организовали их работу в две смены, начались переговоры с ритуальными агентствами по оперативному оформлению документов для захоронения, организована работа похоронной службы по оформлению документов на умерших, не имеющих родственников.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.