 

Кроссовер Volkswagen Teramont остается в России

22.10.2020, 9:30, Новости дня

Представители немецкого бренда Volkswagen официально сообщили, что кроссовер Teramont продолжат продавать на рынке России.

Напомним, данный автомобиль поступил на местный рынок к началу 2018 года и до сих пор остается в продаже с несколькими вариантами моторов. В частности, новинка получила 2-литровый бензиновый агрегат на 220 л.с. мощности. Кроме того, покупатели также смогут выбрать модель с 249-сильным агрегатом и улучшенной коробкой передач. В первый год выхода Teramont в РФ продали 1,5 тысяч машин, а годом позже спрос достиг 5,7 тысяч сделок.

Из-за увеличенного размера утилизационного сбора предполагалось снять модель Teramont с российского рынка, однако теперь в компании озвучили окончательное решение, способствующее дальнейшей реализации кроссовера на местном рынке.



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