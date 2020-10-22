 

Новый внедорожник BMW X8 представят в конце 2021 года

22.10.2020, 9:30, Новости дня

В Сети опубликовали данные, согласно которым официальная премьера роскошного внедорожника BMW Х8 состоится к концу следующего года.

Производитель намерен в течение этого времени неоднократно осуществить разные типы испытаний, а также устранить выявленные незначительные неполадки для демонстрации безупречного транспортного средства. В руководстве баварской компании BMW не скрывают надежд на то, что с появлением внедорожника BMW Х8 удастся максимально увеличить объем продаж на мировом рынке.

По ранее показанным шпионским снимкам можно увидеть, что модель BMW Х8 имеет некоторые сходства с актуальной версией BMW Х7, однако проявляется различие в форме крыши. Покупатели смогут приобрести модель с бензиновыми, дизельными и гибридными установками.



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