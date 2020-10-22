Баку заявил о пуске баллистических ракет с территории Армении
22.10.2020, 9:08, Новости дня
Минобороны Азербайджана заявило, что с территории Армении в направлении Габалинского района на севере страны был произведен пуск баллистических ракет.
«Двадцать второго октября в 09.00 (08.00 мск) с территории Армении в направлении Габалы и Кюрдамира был произведен пуск баллистических ракет», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы военного ведомства.
Тем временем официальный представитель Минобороны Арцрун Ованнисян заявил, что заявление азербайджанских властей о ракетном обстреле Габалинского района с территории Армении является дезинформацией и преследует цель вовлечь Армению в военные действия, передает ТАСС.
Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договренностей.
Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.
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