Поселки на Камчатке накрыло пеплом с вулкана Безымянный

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22.10.2020, 9:08, Новости дня

Выпадение пепла с вулкана Безымянный, который начал извергаться в четверг на Камчатке, зафиксировано в двух поселках, информирует краевой главк МЧС.

«Незначительное выпадение пепла, толщиной до 1 миллиметра, зафиксировано на Камчатке в селе Лазо и поселке Атласово Мильковского района. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), выпадение пепла в населённых пунктах произошло в результате пеплового выброса на вулкане Безымянном 22 октября», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, то жителям села Лазо и поселка Атласово рекомендовано закрыть двери и окна и без необходимости не выходить на улицу. Вместе с тем, в МЧС уверяют, что угроза жизнедеятельности населения отсутствует.

Тем временем руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина заявила, что активность вулкана Безымянный на Камчатке может представлять опасность для местной авиации.

«Согласно спутниковым данным, в настоящее время пепловое облако опустилось на высоту до 5-5,5 тыс. метров над уровнем моря, что может представлять серьёзную угрозу только для полетов местной авиации. Авиационный цветовой код снижен с «красного» до «оранжевого», – сказала Гирина.

Она отметила, что угрозы для самолетов, пролетающих над Камчаткой по международным трассам, сейчас нет.

Взрывное извержение вулкана Безымянный завершилось, однако его активность продолжается. Большое облако пепла остается в районе Ключевской группы вулканов, разделившись на северную и южную части.

Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 350 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота его достигает 3 километров. Предыдущее мощное эксплозивное извержение вулкана произошло в прошлом году.

Напомним, ранее в четверг сообщалось, что система сейсмического мониторинга зафиксировала начало извержения вулкана Безымянный на Камчатке.



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