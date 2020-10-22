 

МИД КНДР предупредил о способной занести коронавирус в страну пыльной буре

22.10.2020, 8:54, Новости дня

Протокольный департамент МИД КНДР известил посольства и представительства международных организаций в Пхеньяне о приближении пыльной бури, которая, по словам северокорейской стороны, может с частицами пыли занести в Республику коронавирус, сообщило посольство РФ в Пхеньяне.

«Протокольный департамент МИД КНДР известил наше посольство и другие аккредитованные здесь дипломатические миссии, а также представительства международных организаций о том, что в связи с ожидаемым приближением со стороны Китая пыльной бури всем иностранцам, находящимся в КНДР, настоятельно рекомендуется с утра и до конца дня 22 октября с.г. исключить выход в город и оставаться дома, плотно закрыв окна», – передает РИА «Новости» сообщение посольства России.

«Как нам объяснили, данные меры обусловлены тем, что вместе с частицами «желтой пыли» на территорию республики может быть занесен коронавирус нового типа», – добавили в посольстве.

Российская дипмиссия отметила, что аналогичное предупреждение получило генеральное консульство в Чондине и специалисты СП «РасонКонТранс» в Расоне. Посольство добавило, что российская сторона будет выполнять рекомендации северокорейских властей.

Напомним, в конце июля Ким Чен Ын велел закрыть город Кэсон в КНДР в связи с подозрением на первый случай коронавируса. 



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