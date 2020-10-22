 

Зеленский сменил руководителей СБУ в трех регионах

22.10.2020, 8:20, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский сменил глав управления Службы безопасности Украины в трех областях. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Президент уволил главу облуправления СБУ в Волынской области Павла Данюкова и назначил вместо него Николая Лысенко.

В Сумской области Зеленский уволил главу областного управления ведомства Олега Салюка и назначил на его должность Руслана Григоренко.

Также президент уволил руководителя управления СБУ в Автономной Республике Крым Евгения Нетужилова, а на его место назначил Олега Кулинича.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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