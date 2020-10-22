Зеленский сменил руководителей СБУ в трех регионах
22.10.2020, 8:20, Новости дня
Президент Украины Владимир Зеленский сменил глав управления Службы безопасности Украины в трех областях. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
Президент уволил главу облуправления СБУ в Волынской области Павла Данюкова и назначил вместо него Николая Лысенко.
В Сумской области Зеленский уволил главу областного управления ведомства Олега Салюка и назначил на его должность Руслана Григоренко.
Также президент уволил руководителя управления СБУ в Автономной Республике Крым Евгения Нетужилова, а на его место назначил Олега Кулинича.
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