Independent – ЕС согласен обсуждать всё, но Лондону этого мало

22.10.2020, 4:30, Новости дня

В Евросоюзе согласны обсуждать любые вопросы, представитель ЕС готов сам приехать в Лондон на переговоры, но Великобритания по-прежнему отказывается их возобновлять, пишет The Independent. При этом до брекcита остаётся совсем мало времени, и если у сторон не получится договориться, то после выхода из ЕС Великобритания будет жить по правилам ВТО, весьма невыгодным для её бизнеса.



Reuters

Великобритания всё никак не хочет идти на уступки по брекситу и возобновлять переговоры, несмотря на то что времени у неё мало, пишет The Independent. Борис Джонсон обвинил Брюссель в слишком жёстком отношении и потребовал фундаментальной смены подхода.

Представители обеих сторон два дня провели на телефоне, пытаясь урегулировать ситуацию, но пока безуспешно. Главный переговорщик по брекситу от ЕС Мишель Барнье рассказал, что во время этих переговоров он пытался убедить противную сторону, что им необходимо извлечь максимум из того недолгого времени, что у них осталось до выхода Великобритании из Евросоюза. Он также напомнил, что двери ЕС остаются открыты.

Великобритания, в свою очередь, возмущена недавним заявлением европейских лидеров, что ей одной нужно идти на уступки. После него и Барнье, и Меркель пришлось немало потрудиться, чтобы сгладить ситуацию. Официальный представитель ЕС на вопрос о том, придётся ли ЕС идти на уступки, сказал: «На этот вопрос ответит любой студент международных отношений. Очевидно: чтобы прийти к соглашению, обе стороны должны идти навстречу».

Есть информация, что сам Барнье поедет в Лондон на этой неделе, но эти данные пока никто официально не подтвердил. Он был готов приехать ещё в понедельник, но ему ответили в офисе британского премьер-министра, что в этом нет смысла.

В ЕС уже согласились провести переговоры по всем вопросам — чего и хотели в Лондоне. В британском правительстве этот шаг приветствовали, но утверждают, что по-прежнему не видят основания для возобновления переговоров.

Переговоры по брекситу застопорились на вопросах о рыбной ловле и правилах оказания государственной помощи. Если никакого соглашения достигнуть не удастся, то Великобритания будет после брексита сотрудничать с другими странами по принципам ВТО, включая все тарифы и квоты. Как отмечает The Independent, это плохо скажется на британском бизнесе как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.