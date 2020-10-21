 

Злоумышленники хотели похитить дочь блогера Алены Лоран с целью выкупа, правоохранители инсценировали похищение

21.10.2020, 21:35, Новости дня

В Киевской области правоохранители предотвратили похищение малолетнего ребенка – дочери блогера и телеведущей – с целью выкупа. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Полицейские получили информацию, что неизвестные планируют похитить малолетнего ребенка с целью получения выкупа и подыскивают для этого исполнителя. Кроме того, они планировали совершить разбойное нападение на конвертационный центр.

Было открыто два уголовных производства по статьям Уголовного кодекса Украины “подготовка к похищению человека” и “подготовка к разбойному нападению”.

В результате оперативно-разыскных и следственных действий правоохранители установили злоумышленников. Выяснилось, что они собирались похитить дочь блогера, а потом получить за ее возвращение выкуп в $200 тыс.

По данным полиции, злоумышленники тщательно готовились к совершению преступления, например, арендовали дом, в котором планировали удерживать ребенка.

Чтобы предотвратить похищение, правоохранители сообщили родителям о преступных намерениях и инсценировали похищение. Члены группировки были задержаны в селе Белогородка Киевской области во время получения средств.

Полиция проводила обыски по месту жительства фигурантов. Задержанным готовят сообщение о подозрении и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

В своем Instagram блогер Алена Лоран подтвердила, что речь идет о намерении похитить ее дочь Габриэлу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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