 

Microsoft запускает новое обновление Windows 10 October 2020 Update

21.10.2020, 20:40, Новости дня

Компания Microsoft официально заявила о выпуске очередного октябрьского обновления для операционки Windows 10, вышедшего под кодом 20H2. Как сообщает разработчик, данный апдейт доступен для всех без исключения пользователей. Инсталляция происходит автоматически.

Проверить, установится ли обновление на устройстве, можно в разделе «Дополнительные обновления». Специалисты Microsoft также уточнили, что октябрьский пакет патча установится только поверх сентябрьского обновления.

По словам специалистов, данный апдейт не добавляет никаких новых функциональных возможностей. Он лишь исправляет все недочеты, замеченные в предыдущих обновлениях. Гаджеты должны работать с ним лучше.



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