В мире: Сотрудник ЦРУ помешался на «облучении агентами ФСБ»

21.10.2020, 19:08, Новости дня

В американской прессе с новой силой раскручивается «скандал» вокруг истории с бывшим сотрудником ЦРУ Марком Полимеропулосом. Этот человек утверждает, что ФСБ облучило его в Москве какими-то волнами – и продолжает облучать в том числе на территории США. Почему для американской аудитории Полимеропулос выглядит как авторитетный эксперт и свидетель, а не городской сумасшедший?

Марк Полимеропулос (это настоящая фамилия, а не псевдоним от слова «полимер», просто по-гречески это значит что-то вроде «многочастный», «многосоставный») из тех оперативников ЦРУ, для которых ролевой моделью изначально был Джеймс Бонд, а не условный Штирлиц с его многоходовками и игрой разума или вечно сомневающиеся и рефлексирующие герои раннего Джона Ле Карре. Более 15 лет этот неутомимый грек бегал по горам и пустыням Ближнего Востока, используя разные личины и бесчисленное количество паспортов и легенд прикрытия. Люди такого склада и жизненного опыта – крупная и влиятельная группировка внутри ЦРУ в противовес очкарикам из аналитического управления.

Жизнь Полимеропулоса радикально изменилась с приходом в Белый дом Трампа, а в Лэнгли – Майкла Помпео и роста влияния Джины Хаспел, в настоящий момент директора ЦРУ (вообще Полимеропулос – креатура Хаспел, с которой он близко знаком и вместе ловил террористов на Ближнем Востоке и в Пакистане). Человек, ранее знакомый исключительно с Ближним Востоком, практически без базового образования и каких-либо гуманитарных знаний, кроме сугубо профессиональных, был неожиданно назначен в 2017 году на должность замдиректора по операциям Европейского и Евразийского Центра миссий (ЕЕМС) ЦРУ. Сменил оперативную работу на сугубо сидячую – это важно для понимания того, что в дальнейшем произошло. В сферу ответственности Марка Полимеропулоса вошли все тайные операции ЦРУ на пространстве от Португалии до Азербайджана.

Новый глава ЦРУ Помпео поставил Полимеропулосу задачу сконцентрироваться на противодействии России, в том числе на Балканах, на Украине и на Кавказе. С этой целью были разморожены все «российские отделы» в более чем 50 станциях (резидентурах) ЦРУ в Европе. Ситуация вернулась к 1960-80 годам прошлого века, когда вся деятельность ЦРУ была направлена на СССР, а местные проблемы отходили на второй уровень. Но отличие современной ситуации от холодной войны в в том, что пришедшие сейчас в «Русский дом» бывшие оперативники из контртеррористического отдела вообще ничего о РФ не знают. Ни языка, ни истории, ни культуры, ни психологии, ни экономики. «Мы ничего не знаем о России», – просто и откровенно говорит сам Полимеропулос.

Осенью 2017 года он решил этот пробел как-то восполнить. А заодно и провести инспекцию московской станции ЦРУ. Руководитель тайных операций американской разведки в Европе вместе с коллегами официально обратился в российское посольство в Вашингтоне за визами и связался с представителями ФСБ и СВР с предложением об официальной встрече в Москве. В посольстве визы им дали, но посмотрели косо.

Сейчас Полимеропулос рассказывает, что в посольстве ему якобы неофициально говорили, что вообще все это странно выглядит и мало кто верит в то, что человек, занимающий такую должность, едет в Москву и Питер исключительно красотами полюбоваться.

Полимеропулос оправдывался тем, что он занимает позицию четырехзвездного генерала и где вы видели, чтобы человек такого уровня лично руководил какими-то операциями на земле? Я просто хочу дружить и сфотографироваться на фоне знаменитого собора на Красной площади (это, кстати, ему удалось успешно). Я ж православный в конце концов. Ему в ответ качали головой в духе «мы и не такое видели».

В официальной заявке ЦРУ говорилось о сотрудничестве в сфере борьбы с терроризмом. Никаких других программ сотрудничества между соответствующими ведомствами в Москве и ЦРУ уже давно просто нет. Полимеропулос ссылался на опыт чуть ли не полувековой давности, когда даже в самые тяжелые времена между американцами и КГБ все равно существовали каналы общения.

Это в принципе нормально. Но в тех случаях, когда такие каналы существуют постоянно и годами, а не я тут вдруг хочу к вам приехать. Но добро на поездку в Москве дали. Источник газеты ВЗГЛЯД в российских спецслужбах говорит, что логика была такая: любой жест, похожий на попытку разрядить обстановку между США и Россией, должен сегодня приветствоваться. Пусть приезжают, пьют и гуляют. Любой ваш каприз ради восстановления нормальных отношений. Что-то нехорошее делать с Полимеропулосом и его коллегами в таком контексте неправильно и непродуктивно. Не ради этого пустили.

В декабре 2017 года Полимеропулос с группой поддержки прилетел в Москву. И вот тут важна хронология. Они заселились в гостиницу Moscow Marriot Hotel Novy Arbat в пяти минутах ходьбы от американского посольства. Отправились в посольство, где побеседовали с тогдашним послом Джо Хантсманом, проинспектировали станцию ЦРУ и затем отправились гулять по городу. Они сходили на Красную площадь, зачем-то в МакДоналдс на Пушкинской, покатались на метро и наконец зависли в баре, где после очередной рюмки вступили в экзистенциальный и вечный спор с другими посетителями о том, почему американцы так ненавидят Россию. Наружное наблюдение их не трогало, а скорее выполняло роль охраны. Мало ли. Такие споры не всегда заканчиваются братанием.

На следующий день началась официальная часть. Прием в ФСБ был скучным, а вот аналогичное мероприятие в СВР закончилось конфликтно. Полимеропулоса приняли прохладно, прочитали длинную лекцию о системном расизме в Америке и о событиях Второй мировой войны. По крайней мере, так это выглядит теперь в пересказе Полимеропулоса, для которого все в общении с русскими было внове. В какой-то момент он повернулся к одному из своих сопровождающих и громко сказал: «Эти парни издеваются? Они это серьезно?». На этом официальную часть можно было заканчивать, но более знакомые с российскими реалиями люди объяснили новоявленному Джеймсу Бонду, что надо терпеть, это обычная практика для русских – рефлексировать о прошлом.

По данным источников газеты ВЗГЛЯД, Полимеропулос пытался завести разговор о «вмешательстве РФ в американские выборы», причем в привычной для такого склада американцев назидательно-лекционной манере. А это не самый лучший заход для переговоров о налаживании отношений. Сам Полимеропулос теперь так обижен на русских, что утверждает, что на Ближнем Востоке он встречал людей «более вежливых». «Там даже если человек собирается убить тебя, он все равно сперва предложит тебе чай», – говорит он. Русские по этой логике даже чая не предложили. «Я думал, они должны быть более вежливыми».

Покончив с официальной частью, американцы отправились развлекаться дальше и закончили в ресторане на крыше отеля Ritz-Carlton. Там с ними пыталась заигрывать стайка девушек, что оперативник Полимеропулос расценил как «попытку их дискредитировать».

Заполночь эта гоп-компания вернулась в Марриот на Новом Арбате, где Полимеропулосу вдруг стало плохо. По его сумбурным описаниям, он упал в номере, потому что он (номер) «завертелся», в ушах зазвенело, а голову пробила резкая пульсирующая боль. Он якобы отключился. Утром все как рукой сняло. Полимеропулос решил, что он просто съел что-то не то, хотя любому подростку, впервые переборщившему с алкоголем, известно понятие «вертолет». Симптомы этого неприятного явления очень совпадают с описанными.

Американцы спокойно отправились в Питер. Прошли его пешком весь из бара в бар и даже съездили посмотреть на так называемую «фабрику троллей». Вернувшись в Москву, делегация американских шпионов отправилась в ресторан «Пушкин» на одноименном бульваре (такое впечатление, что в своих перемещениях по Москве они руководствовались рекомендациями путеводителей 1990-х годов). И прямо в ресторане Полимеропулосу снова стало плохо.

До февраля 2018 года Полимеропулос все это не вспоминал, но затем вдруг стал чувствовать резкую боль в голове и звон в ушах. Далее более года он пытался справиться с недомоганием силами Медицинского офиса ЦРУ. Врачи разведки не нашли у него никаких патологий, хотя проделали с ним всевозможные медицинские тесты и манипуляции. Тогда Полимеропулос занялся самолечением, пройдя все стадии: от известных врачей до знахарей.

В какой-то момент он вспомнил о существовании так называемого «Гаванского синдрома» – странном массовом заболевании сотрудников американского посольства на Кубе, среди которых было много сотрудников ЦРУ. У них были схожие симптомы – головная боль, резь в ушах, они слышали странные звуки, а некоторые даже частично потеряли слух. Официально ЦРУ никаких болезней не нашло и диагнозов им не ставило. Неофициально говорили о случае массовой истерии. Но через американские СМИ стал распространяться слух о том, что якобы кубинцы то ли облучили чем-то американцев, то ли использовали инфразвук. Зачем – вообще не понятно. Поскольку такой аппаратуры у кубинцев нет, то все списали на Россию.

Полимеропулос целиком погрузился в эту историю. Он принялся собирать разрозненную информацию, общался с пострадавшими, говорил с учеными из Университета Пенсильвании – единственными, кто всерьез рассматривает признает существование «Гаванского синдрома», то есть себя как типичный конспиролог или ловец НЛО. Он собирал все: якобы что-то подобное случалось на Тайване и в Гуаньчжоу. А какой-то сотруднице ЦРУ женского пола якобы на дипломатическом приеме (!) злонамеренные русские подсыпали в выпивку так называемый «наркотик свиданий», он же «наркотик для изнасилования». А уж рассказанная Полимеропулосом история о том, как некая оперативница в Польше прогуливалась с собачкой, проходила мимо припаркованного в парке фургона и собака стала странно себя вести и бросаться на фургон – это вообще шедевр. При этом утверждается, что у собаки болела голова и резало в ушах. Интересно, собака сама про эти симптомы рассказала?

К этому моменту четырехзвездный генерал Марк Полимеропулос как оперативник ЦРУ стал бесполезен. Должность руководителя тайных операций в Европе подразумевает 12-часовой рабочий день, а не бесконечные походы по врачам и расследование конспирологических теорий. К тому же, Медицинский офис ЦРУ отказался оплачивать по страховке все медицинские опыты Полимеропулоса. Он расценил это как «бюрократию» и пошел на конфликт.

Наконец, некий врач поставил ему диагноз: окципитальная невралгия. Проще говоря, воспаление затылочного нерва, которое характеризуется сильными головными болями. Обычно оно вызывается излишними нагрузками на шейную мускулатуру, например, из-за длительного пребывания за компьютером (вспомним, что боевик Полимеропулос неожиданно перешел на исключительно сидячую работу в кабинете перед компьютером) или инфекции. Лечится массажем, аспирином и витаминами.

Но Полимеропулос уже разругался не только с Медицинским офисом, но вообще со многими и продолжал рассказывать миру о «Гаванском синдроме» и «микроволновом оружии», которым русские и китайцы облучают оперативников ЦРУ и дипломатов. Причем уже не только за рубежом, но и непосредственно на территории США. В конце концов, он подал в отставку, хотя, скорее всего, ему просто предложили такой корректный выход из тупиковой ситуации.

Сейчас Марк Полимеропулос продолжает активную деятельность. Он считается экспертом по разведке и национальной безопасности. В США Марк Полимеропулос воспринимается не как сторонник конспирологических теорий о «психотронном оружии», а как респектабельный политический комментатор. Пусть и несколько странный. Но зато свой по духу.

Часто выступает в американской прессе с антитрамповских позиций, рассуждает о русской и китайской угрозах и вместе с такими же отставниками-радикалами публикует пространные доклады о положении в мире. Эта группа отставников ждет победы Байдена на выборах, и, предположительно, им покровительствует глава ЦРУ Джина Хаспел, в задачу которой входит как бы пересидеть Трампа. По некоторым данным, Хаспел поддерживает истории Полимеропулоса, но президент Трамп категорически отказывается вообще что-то слышать от ЦРУ про Россию после ряди провальных или откровенно сфальсифицированных докладов.

Надо сказать, что в прошлые времена американские оперативники в ЦРУ тоже считали, что их чем-то облучают. Только тогда речь шла о вполне банальной истории: направленное электромагнитное излучение позволяло понять, несет ли с собой конкретный персонаж какие-нибудь электронные устройства. Вреда здоровью это не наносило, хотя среди американских оперативников в посольстве ходила масса грубоватых шуток про «трусы из фольги». Но в целом все эти конспирологические истории про «психотронное оружие» скорее к специализированному доктору, чем к реальной жизни.

К сожалению, сейчас даже среди образованной публики в США уровень восприятия информации о РФ таков, что практически любая глупость легко укладывается в канву информационной войны. Главными экспертами по РФ становятся бывшие помощники Саакашвили (например, Молли МакКью, которая и популяризует сейчас через твиттер идеи Полимерополуса). А сам Полимеропулос и его группа поддержку находят понимание и отклик в ранее респектабельных СМИ типа New York Times. Это прискорбно, но такова примета нашего времени.

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