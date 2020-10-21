Папа Римский выступил за снятие запрета на однополые браки

21.10.2020, 19:08, Новости дня

Папа Римский Франциск заявил, что однополые пары имеют право на семью, им необходимо разрешить оформлять свои отношения в форме гражданского союза.

«Гомосексуалисты имеют право быть в семье. Они дети Божьи и имеют право на семью. Никто не должен быть исключен. Что мы должны сделать – это принять закон о гражданских союзах», – цитирует понтифика ТВЦ.

По его мнению, однополые пары должен защищать закон. Это заявление прозвучало в документальном фильме «Франциск», который снял американский режиссер Евгений Афинеевский. Премьера фильма прошла 21 октября в рамках Римского кинофестиваля.

Эту позицию папа римский высказывает не в первый раз.В 2016 году Франциск заявлял, что христиане и Римско-католическая церковь должны попросить прощения у гомосексуалистов за прошлое отношение к секс-меньшинствам.