Папа Римский выступил за снятие запрета на однополые браки

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21.10.2020, 19:08, Новости дня

Папа Римский Франциск заявил, что однополые пары имеют право на семью, им необходимо разрешить оформлять свои отношения в форме гражданского союза.

«Гомосексуалисты имеют право быть в семье. Они дети Божьи и имеют право на семью. Никто не должен быть исключен. Что мы должны сделать – это принять закон о гражданских союзах», – цитирует понтифика ТВЦ.

По его мнению, однополые пары должен защищать закон. Это заявление прозвучало в документальном фильме «Франциск», который снял американский режиссер Евгений Афинеевский. Премьера фильма прошла 21 октября в рамках Римского кинофестиваля.

Эту позицию папа римский высказывает не в первый раз.В 2016 году Франциск заявлял, что христиане и Римско-католическая церковь должны попросить прощения у гомосексуалистов за прошлое отношение к секс-меньшинствам.



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