В США прибыла первая с февраля партия российской нефти

21.10.2020, 18:48, Новости дня

В американский Порт-Артур в Техасе доставили первую с февраля партию российской нефти, сообщают информационные агентства.

Партия нефти была отгружена через Варандейский терминал «Лукойла», расположенный на севере Ненецкого автономного округа, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Объем партии составил 543,2 тыс. баррелей, ее доставили 14 октября, доставку проводила трейдинговая «дочка» Лукойла» Litasco.

В среду стоимость нефти в мире снизилась на опасениях за спрос после данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США.