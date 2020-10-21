Гинцбург предупредил о возможности перехода коронавируса на животных

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21.10.2020, 18:08, Новости дня

Нельзя исключать, что коронавирус может стать природно-очаговой инфекций и перейдет на домашних и сельскохозяйственных животных, сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Если на завтра прогнозировать эпидпроцесс, то согласно учебникам эпидемиологии, нас ожидает следующее: так как в силу своего устройства вирус «липнет» (…) то он, безусловно, укоренится сейчас в домашних, сельскохозяйственных животных и прочих живых объектах, которые не входят в понятие человеческой популяции. Тогда эта инфекция станет природно-очаговой», – передает слова ученого РИА «Новости».

Гинцбур предупредил, что бороться с природно-очаговыми инфекциями очень сложно, так как количество средств и времени переходит в разряд трат, которые вкладываются в борьбу с вирусом гриппа.

В свою очередь директор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил о возможной более масштабной пандемии коронавируса через пять-десять лет.

«Можно представить себе вариант более опасного возбудителя вирусной природы, пандемия которого будет иметь гораздо более печальные последствия. Такая ситуация имеет большую вероятность на реализацию через 5 или 10 лет, или 20 лет», – сказал Максютов.

По словам директора «Вектора», возникновение новой пандемии может быть связано с рядом причин, в частности со значительным прогрессом человечества, появлением людей в удаленных уголках планеты и контактами с животными, с которыми раньше не контактировали.

Ранее Гинцбур заявил, что вакцинация населения препаратом от коронавируса позволит сделать ситуацию с распространением инфекции в РФ управляемой в течение 10-12 месяцев.



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