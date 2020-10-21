Франция отказалась поставлять «Роскосмосу» компоненты для спутников

21.10.2020, 18:08, Новости дня

Французская компания отказалась поставлять одному из предприятий «Роскосмоса» компоненты для российских спутников, производство деталей будет оперативно организовано в Саратове на предприятии «Ростеха», сообщил управляющий директор по науке и технологиям, председатель научно-технического совета «Ростеха» Юрий Коптев.

«Мы начали делать космические аппараты, в которых использовалась элементная база наших уважаемых иностранных коллег. Буквально два месяца назад французская фирма, которая поставляла одному из предприятий государственной корпорации «Роскосмос» вакуумные лампы бегущей волны, уведомила о прекращении поставок», – предает РИА «Новости» слова Коптева со ссылкой на годовой отчет «Ростеха» за 2019 год.

«В этой ситуации в Саратове на одном из предприятий государственной корпорации «Ростех» оперативно организовывается производство таких устройств», – сказал он.

Огромная зависимость российских спутников от импортной электронной компонентной базы стала одной из главных причин отставания РФ в космической сфере в последние годы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, способна ли РФ импортозаместиться в этой сфере, а также создать за три–четыре года первый полностью отечественный гражданский спутник?