 

В Госдуме одобрили поправки о Конституционном суде

21.10.2020, 18:01, Новости дня

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли во втором чтении поправки в закон о Конституционном суде России.

Законопроектом предусматривается, что Конституционный суд состоит из 11 судей, включая его председателя и заместителя председателя. КС может осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее восьми судей. Для принятия решений, в случае если законопроект будет принят, будет достаточно большинства голосов шести судей, передает РАПСИ.

В соответствии с документом, прекращение полномочий судьи КС осуществляется Советом Федерации по представлению президента в случае совершения им поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий.

Также законопроектом предусмотрено, что Конституционный суд будет разрешать, исполнять ли решения межгосударственных органов, принятых в соответствии с международными договорами РФ, которые могут противоречить Конституции. Обращаться в КС с таким запросом может президент, Верховный суд РФ и правительство.

Также законопроектом предлагается установить ограничения для судей КС: кандидатам запретят иметь гражданство, счета и вклады в зарубежных банках.

Помимо этого, Конституционный Суд по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод проверяет конституционность законов и иных актов, примененных в конкретном деле – в случае если исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты. Согласно законопроекту, правом на такое обращение в КС обладают граждане, юридические лица, а также в их интересах – уполномоченный по правам человека, общероссийские организации и иные органы, и должностные лица в соответствии с федеральным законом.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента 22 сентября президентом РФ Владимиром Путиным и принят Госдумой в первом чтении 13 октября. Предложения об изменении в Конституцию были одобрены общероссийским голосованием.



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