Путин поручил проконтролировать безопасность водоводов для жителей Крыму

21.10.2020, 18:01, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину проконтролировать, чтобы водоводы для обеспечения водоснабжения Крыма не нанесли ущерба местным жителям.

«Вот те водоводы, которые предполагается строить для снабжения водой Севастополя из некоторых водоемов, реализация этих проектов не нанесет ущерба экологии, не нанесет ущерба домохозяйствам, не поставит ли в сложное положение людей, которые проживают в этой зоне?» – спросил Путин Хуснуллина, передает РИА «Новости».

«Владимир Владимирович, мы внимательно все учли, со всеми согласовали», – сказал ему Хуснуллин, добавив, что была проделана «непростая работа», и первоначальные предложения затрагивали интересы некоторых граждан. «Мы сняли все эти вопросы. Никакого ущерба ни для экологии, ни для пользователей других, которые находятся вдоль этих водоемов, произведено не будет. Мы все это учли, согласовали с регионами», – сказал вице-премьер.

«Отлично. Вы когда поедете в регион, имейте в виду это обстоятельство и с людьми тоже поработайте, пообщайтесь», – попросил его Путин.

Хуснуллин сообщил, что «Росгеология» до конца года намерена пробурить в Крыму 30 скважин. «До конца года до 10 буровых установок <…> будут работать, сейчас уже шесть работают, будет пробурено 30 скважин, из них 22 скважины, Владимир Владимирович, уже будут подавать воду в сеть», – цитирует вице-премьера ТАСС.

Он добавил, что ситуация с недостатком воды сохранится в Крыму и в четвертом квартале 2020 года.

Глава государства подчеркнул, что обеспечения Крыма водой важно для жителей полуострова, туристов и бизнеса. «Это важно и для людей, которые проживают в Севастополе и в Крыму, но важно и для тех людей, которые приезжают туда на отдых, и для бизнеса важно, особенно при строительстве планов в области рекреации, отдыха, при принятии решений инвестиционного характера по возведению новых гостиниц, санаториев и так далее», – указал Путин.

Он отметил, что «без воды, как известно, проекты подобного рода осуществлять, мягко говоря, трудно». Президент напомнил, что в начале октября поручил подготовить предложения по надежному водоснабжению Крыма, после чего правительство приняло соответствующие решения и определило источники финансирования в объеме почти 50 млрд рублей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. Правительство направит около 50 млрд рублей на реализацию этого плана.

Напомним, 11 октября Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Крыму будут выделены 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения.