Путин призвал провести вакцинацию от коронавируса по всей России

21.10.2020, 17:40, Новости дня

Необходимо развернуть вакцинацию от коронавирусной инфекции по всей стране, сообщил президент Владимир Путин на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Появились препараты, медикаменты, вакцина появляется, и генеральный путь этой борьбы – это продолжение тестирования, соблюдение мер предосторожности и, конечно, вакцинация. Надо разворачивать эту вакцинацию по всей стране», – цитирует Путина РИА «Новости».

Президент подчеркнул, что вакцинация россиян от COVID-19 – задача номер один, а экспорт вакцины важен, но вторичен. «Что касается работы на экспорт – это важная задача, но ее (вакцину), конечно, можно и просто продавать, но лучше решать таким образом: пусть наши партнеры создают такие производственные мощности у себя в странах, и мы организуем им там производство нашей вакцины», – сказал президент.

Также он отметил, что власти не планируют жестких ограничительных мер по коронавирусу. «По поводу сложных тотальных ограничительных мер: мы не планируем этого делать, и у правительства нет планов этого делать», – сказал глава государства.

Оборот российских вакцин на мировом рынке может составить 100 млрд долларов, отметил Путин. Он предложил выработать бизнесу корпоративные меры предосторожности от распространения коронавируса. «Я обращаюсь в данном случае к предпринимателям, которые занимаются этим видом деятельности: пошире включаться в эту работу и обеспечить необходимое количество производимой российской вакцины», – сказал Путин.

Президент отметил, что вскоре будет зарегистрирована уже третья созданная в РФ вакцина. «Все они работают, работают эффективно, они нужны людям. Ну и это бизнес хороший», – добавил Путин.

Также президент призвал бизнес тщательно следить за соблюдением антикоронавирусных мер на предприятиях, чтобы избежать даже точечных ограничений, информирует ТАСС.

Президент также добавил, что российские медики в целом научились бороться с коронавирусом, несмотря на рост числа заболевших. При этом Путин обратил внимание, что рост смертности от коронавируса связан в том числе с более тщательной фиксацией причин смерти.

Также в среду российский лидер предупредил, что в мировой экономике могут возникнуть новые острые проблемы.