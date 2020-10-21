Путин присвоил Михалкову звание героя труда

21.10.2020, 15:20, Новости дня

Российский президент Владимир Путин подписал указ о присвоении режиссеру Никите Михалкову звания героя труда Российской Федерации. Копия приказа обнародована 21 октября пресс-службой Кремля на сайте президента России.

Присвоение звания состоялось в день рождения Михалкова – ему исполнилось 75 лет. В приказе отмечаются особые заслуги режиссера в развитии российской культуры.

Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве в семье писателя Сергея Михалкова и переводчицы Натальи Кончаловской. В 1971 году он закончил режиссерский факультет ВГИКа.

Михалков известен ролями в фильмах “Я шагаю по Москве”, “Вокзал для двоих”, “Жестокий романс”.

Свой первый фильм в качестве режиссера он снял в 1974 году – в дебютной картине “Свой среди чужих, чужой среди своих” он также сыграл одну из главных ролей и выступил в качестве сценариста.

В начале 2018 года Михалков был включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Михалков, известный лояльностью к Путину, неоднократно называл события Евромайдана военным переворотом, а после запрета на въезд в Украину сравнил Украину с фашистской Германией.