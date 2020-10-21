В Киеве мужчина в нетрезвом состоянии ранил ножом двух пассажиров рейсового автобуса

21.10.2020, 15:20, Новости дня

В Киеве мужчина в нетрезвом состоянии ранил ножом двух пассажиров рейсового автобуса. Об этом 21 октября сообщает Нацполиция Украины.

В полицию обратился водитель автобуса с просьбой принять меры по отношению к мужчине, который нанес ранения пассажирам. На розыск злоумышленника были отправлены наряды полиции охраны и патрульные, а на место происшествия выехали скорая и следственно-оперативная группа.

По данным полиции, правонарушитель агрессивно вел себя по отношению к другим пассажирам автобуса, который направлялся из столицы в Харьков.

“Он цеплялся к другим лицам, а мужчина, который сидел рядом с ним, хотел его успокоить. На это злоумышленник достал нож и начал провоцировать оппонента на драку. Во время потасовки фигурант нанес 34-летнему потерпевшему резаную рану руки, а когда бросился наутек, то поранил палец на руке еще и женщине. Всем пострадавшим врачи оказали первую медицинскую помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает”, – сообщили в полиции.

Злоумышленника недалеко от места преступления задержал наряд полиции охраны. Патрульные провели 35-летнему правонарушителю тест, который показал 1,8 промилле алкоголя.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.