В Красноярске разрабатывают установку по очистке канализационной воды

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21.10.2020, 14:30, Новости дня

Оказывается, сточную воду из канализационной трубы можно быстро превратить в питьевую. Об этом сообщили ученые из Красноярского университета, представившие отечественную технологию очистки. На ее основе уже разрабатывается специальная установка, которая позволит решить еще одну экологическую проблему.

Ученые напомнили, что только 2,5% имеющейся на нашей планете воды условно модно назвать питьевой. Впрочем, ее также, как правило, нужно очищать перед употреблением.

Очистка сточных вод позволит удвоить количество питьевой воды, попадающей по трубам в наши дома. Сейчас инженеры работают над созданием так называемого кавиатора. Это прибор, чем-то напоминающий блендер. Лопасти раскручивают загрязненную воду и путем сепарации разделяют ее на фракции, одной из которых является чистая живительная жидкость.



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