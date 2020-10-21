В НАТО заявили о поддержке продления СНВ-3

21.10.2020, 12:48, Новости дня

Организация Североатлантического договора поддерживает продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и приветствует прогресс в этом направлении, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг сообщил на пресс-конференции в преддверии видеоконференции министров обороны стран альянса 22-23 октября, что «на карту поставлено будущее СНВ, срок действия которого истекает в следующем году», передает ТАСС.

«Мы приветствуем прогресс, достигнутый за последние дни. Мы не должны оказаться в ситуации, когда у нас не будет договора», – добавил он.

Генсек НАТО также сообщил, что оборонные расходы стран – членов альянса продолжили расти в 2020 году, несмотря на пандемию нового коронавируса, это происходит шестой год подряд. В нынешнем году рост составил 4,3%. В НАТО ожидают сохранение этой тенденции.

Также в четверг министры обороны стран-членов НАТО примут решение о создании нового космического центра альянса на авиабазе Рамштайн в Германии

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений без каких-либо условий на год.

Однако Белый дом заявил, что американская сторона отказывается от предложения, но выразил надежду, что РФ «пересмотрит свою позицию до того, как начнется дорогостоящая гонка вооружений».

Между тем в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что стороны близки к продлению договора СНВ-3.

Тем временем глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортегус заявила, что Соединенные Штаты готовы к немедленной встрече с Россией для финализации соглашения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

В ООН сообщали, что надеются на успех договоренностей РФ и США.