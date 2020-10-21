Су-34 упал в Хабаровском крае

21.10.2020, 12:48, Новости дня

В Хабаровском крае Су-34 потерпел крушение в ходе проведения планового учебно-тренировочного полета, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

«21 октября в Хабаровском крае при проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-34 Восточного военного округа. Летчики катапультировались. Их здоровью угрозы нет. В настоящее время члены экипажа эвакуированы на аэродром базирования», – цитирует сообщение округа РИА «Новости».

Полет проводился без боекомплекта, самолет упал в лесисто-равнинной местности, на земле разрушений нет, уточнили в пресс-службе. «Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия Восточного военного округа», – заключили в ведомстве.

В сентябре истребитель Су-30СМ потерпел крушение в Тверской области. Экипаж сумел благополучно катапультироваться, летчики приземлились и вышли на связь. На данный момент их эвакуировали на аэродром базирования.