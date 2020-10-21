Площадки для сдачи нормативов ГТО установят на Чукотке до конца года

21.10.2020, 12:08, Новости дня

Жители крупнейших городов и поселков Чукотки до конца года получат возможность заниматься спортом на новых площадках для выполнения нормативов комплекса. До этого таких объектов на полуострове не было, сообщила начальник отдела спортивно-массовой работы департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа Анастасия Анкана.

«В 2019 году округ получил первую субсидию в размере почти 4 млн рублей из федерального бюджета на установку площадок для сдачи нормативов ГТО в шести муниципальных образованиях полуострова. Они были закуплены и отправлены на Чукотку. До конца года они появятся в Анадыре, Певеке, Эгвекиноте, а также в Анадырском, Провиденском и Билибинском районах. Таких спортивных объектов в округе раньше не было», – передает ТАСС слова чиновницы.

Она добавила, что все площадки, кроме одной, размещены на улице, заниматься на них сможет любой желающий в удобное время.