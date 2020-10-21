 

Площадки для сдачи нормативов ГТО установят на Чукотке до конца года

21.10.2020, 12:08, Новости дня

Жители крупнейших городов и поселков Чукотки до конца года получат возможность заниматься спортом на новых площадках для выполнения нормативов комплекса. До этого таких объектов на полуострове не было, сообщила начальник отдела спортивно-массовой работы департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа Анастасия Анкана.

«В 2019 году округ получил первую субсидию в размере почти 4 млн рублей из федерального бюджета на установку площадок для сдачи нормативов ГТО в шести муниципальных образованиях полуострова. Они были закуплены и отправлены на Чукотку. До конца года они появятся в Анадыре, Певеке, Эгвекиноте, а также в Анадырском, Провиденском и Билибинском районах. Таких спортивных объектов в округе раньше не было», – передает ТАСС слова чиновницы.

Она добавила, что все площадки, кроме одной, размещены на улице, заниматься на них сможет любой желающий в удобное время.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / Симоньян выразила готовность отправить сотрудников RT на белорусское телевидение

27.07 / Британское правительство решило бороться с ожирением граждан

22.10 / Das Erste – одно из самых масштабных нападений — «Музейный остров» в Берлине пострадал от вандалов

14.08 / Добровольцы ОНФ присоединились к ликвидации последствий разлива топлива в Норильске

19.09 / Пашаев сравнил себя с Иисусом

30.09 / Independent – Папа Римский «отказался» общаться с госсекретарём США

21.07 / Байден «предупредил Кремль» о недопустимости «вмешательства» в выборы в США

08.10 / Советник Трампа привел пример сотрудничества РФ и США

24.08 / Дебют нового Volkswagen Passat состоится в 2023 году

07.10 / Американские СМИ «разгневаны», ведь Трамп жив и выписался из госпиталя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска