В РФ снизилось число семейно-бытовых преступлений

21.10.2020, 12:08, Новости дня

С начала 2020 года почти на 9% сократилось количество преступлений на семейно-бытовой почве, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В январе-сентябре зафиксировано снижение на 8,9% числа преступлений в семейно-бытовой сфере, в том числе на 16,7% – фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 11,2% – вреда средней тяжести, на 7,2% – легкого вреда здоровью», – цитирует представителя ведомства ТАСС.

На объектах транспорта число незаконных деяний сократилось на 10,1%, кроме того, на 10,2% сократилось число преступлений на улицах. «Анализ социально-криминологических данных также свидетельствует о снижении на 7,4% количества преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии. Кроме того, на 1,9% меньше уголовно наказуемых деяний совершено лицами в состоянии алкогольного опьянения, на 13,6% – в состоянии наркотического опьянения», – добавила Волк.

Также сохранилась тенденция по снижению числа преступлений против личности. Их число по сравнению с 2019 годом сократилось на 6%, в том числе стало на 4,6% меньше умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, указала она. Сократилось число разбоев на 19,2%, грабежей – на 14%, краж – на 2,7%, в том числе квартирных – на 21,3%.

При этом число преступлений в сфере IT выросло в 2020 году на 77%. «Общее число зарегистрированных в стране преступлений увеличилось на 1,2%. Это обусловлено главным образом ростом количества криминальных деяний с применением IT-технологий. В отчетном периоде их совершено на 77% больше, чем год назад, в том числе с использованием сети Интернет больше на 93,2%, при помощи средств мобильной связи – на 97,7%», – сказала Волк.

Ранее в МВД отмечали сокращение числа совершенных мигрантами в 2020 году преступлений.