 

Учителям разрешили работать без сдачи теста на COVID

21.10.2020, 11:48, Новости дня

Школьным учителям не обязательно иметь отрицательный тест на коронавирус для преподавания, такого требования пока нет, сообщил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

Глушко заявил, что «если будут требования соответствующие, значит, будут выполняться», однако «пока таких требований нет», передает ТАСС.

При этом при заболевании респираторными инфекциями учителя смогут вести занятия у школьников дистанционно.

«Формат, когда учитель работает дистанционно, а класс при этом находится в кабинете, тоже возможен, он применяется», – добавил Глушко.

Ранее в Минпросвещения оценили возможность жесткого карантина в российских школах.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / “Белорусы, прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади”. Тихановская записала еще одно видеообращение

02.09 / В Чехии назвали способ решить ситуацию в Белоруссии

06.08 / Пьяный водитель иномарки сбил двух женщин на переходе в Москве

07.08 / Оперштаб обновил статистику по заболевшим, умершим и выздоровевшим

07.08 / Субсидированных авиаперелетов на Дальний Восток больше не будет

13.08 / NYT – Трамп ничего не сказал о российской вакцине, зато похвалил американскую — уже очень близка к регистрации

09.07 / “Катастрофа для действующей власти”. Порошенко прокомментировал скандал в Госбюро расследований

12.07 / Ученые работают над созданием робота нового поколения

12.09 / Байден связал рост лесных пожаров с изменением климата

30.09 / В Карабахе опровергли заявления Баку о применении Арменией «Точки-У»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска