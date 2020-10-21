 

В Берлине вандалы повредили 70 музейных экспонатов

21.10.2020, 11:20, Новости дня

3 октября этого года в центре Берлина было совершено одно из самых масштабных нападений на произведения искусства и предметы старины в истории послевоенной Германии, сообщает 20 октября издание Zeit.

Один или несколько неизвестных преступников обрызгали не менее 70 объектов в Пергамском музее, Новом музее, Старой национальной галерее и других местах, расположенных на Музейном острове в Берлине, маслянистой жидкостью, которая оставила видимые пятна на египетских саркофагах, каменных скульптурах и картинах XIX века. Более двух недель информацию о нападении вандалов не распространяли среди СМИ.

В ответе на запрос Zeit Фонд прусского культурного наследия и полиция Берлина подтвердили повреждение экспонатов и наличие расследования причинения ущерба имуществу. О мотивах вандалов пока ничего не известно. 

Музейный остров – это название, которое получила северная оконечность острова Шпреинзель на реке Шпрее в Берлине, где расположено целое созвездие знаменитых берлинских музеев. С 1999 года уникальный архитектурный и культурный ансамбль включен во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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