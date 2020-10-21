 

Уровень заболеваемости COVID-19 в ОРДЛО контролируют “министерства госбезопасности” – Лисянский

21.10.2020, 11:20, Новости дня

Оккупационные министерства государственной безопасности (МГБ) контролируют количество заболевших COVID-19 на территориях Донецкой и Луганской областей, подконтрольных террористическим группировкам ДНР и ЛНР. Об этом заявил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский проекту “Радіо Свобода” “Донбас.Реалії”.

“Они проводят срез по всем направлениям, которые важны для контроля общественно-политической ситуации на этой территории. И поэтому они в курсе всего, сколько людей болеет. С начала пандемии “МГБ” контролировало количество заболевших. Они [представители “МГБ”] были закреплены за каждой больницей, они в курсе этого всего”, – отметил Лисянский.

Для властей “ДНР” и “ЛНР” важно количество выданных российских паспортов, а не сохраненных человеческих жизней, добавил представитель омбудсмена.

Врачи в ОРДЛО, по его словам, ставят три диагноза:  пневмония, ОРВИ и коронавирус.

“Те деньги, около 10 млн рублей,которые они собрали на штрафах за нарушение карантинных ограничений они будут пускать на борьбу с коронавирусом. Но их рейды направлены на то, чтобы собрать с людей деньги”, – выразил мнение Лысянский.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова 20 октября заявила в Facebook, что по данным правозащитников, общее количество заболеваний COVID-19 на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей составило не менее 14 тыс. человек. 

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/4503371106402270

“Министерство здравоохранения ЛНР” зарегистрировало по состоянию на  21 октября 1358 случаев заражения коронавирусной инфекцией Выздоровевших от COVID-19 в “министерстве” насчитали 1031 человека. В то же время “минздрав ДНР” сообщил о всего 5509 больных COVID-19, 2461 выздоровевших и 385 умерших.

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко говорил, что “власти” на оккупированных украинских территориях Донбасса скрывают информацию о настоящем количестве больных COVID-19.

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 6719 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее количество больных достигло 315 826 случаев COVID-19. Жертвами болезни стали уже 5927 украинцев, а выздоровели 132 219 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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