 

“Впечатляет!”. Пышнотелая модель Грэм публично выставила голую грудь, чтобы покормить сына

21.10.2020, 11:20, Новости дня

32-летняя пышнотелая американская модель Эшли Грэм в Instagram разместила фото, на котором запечатлена вместе со своим сыном Исааком в кафе, на фоне барной стойки. Модель показала процесс грудного вскармливания: она сидит, выставив голую грудь, а мальчик стоит спиной к объективу.

“Кормление стоя теперь в моде, мой большой мальчик! Он не ходит, но везде ползает и подтягивается!” – написала она.

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Standing feedings are a thing now * my big boy! He’s not walking, but crawling and pulling himself up everywhere!

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 20 Окт 2020 в 5:27 PDT

“Это впечатляет!” – написала подписчица lisaohgee.

Грэм родила сына 18 января. О беременности она сообщила в августе 2019 года.

С мужем, оператором Джастином Ирвином, Грэм живет в браке с 2010 года.

Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Она снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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