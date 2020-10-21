Верещук: Буду ли я министром обороны? Посмотрим

21.10.2020, 11:20, Новости дня

Народный депутат Украины от “Слуги народа”, кандидат в мэры Киева Ирина Верещук не исключает, что станет министром обороны. Об этом она сказала в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону.

“Не знаю, посмотрим. Я так далеко не загадываю”, – ответила нардеп на вопрос о возможном назначении на эту должность.

Верещук рассказала, что хотела стать главой Министерства обороны.

“Я думала так: “Я стану министром обороны – и сделаю так, что в армии будет порядок. Я наведу этот порядок”. Потому что бардак, распродавали эту армию оптом и в розницу: имущество, землю… Целые военные части продавали, вы помните. Это закрывалось все, направо-налево, патроны, целые танки куда-то пропадали… И на это все люди смотрели демотивированные, им не было где жить”, – объяснила нардеп.

По ее словам, к оборонному ведомству она имеет отношение еще со времен мэрства в Раве-Русской Львовской области.

“Даже когда еще была юристом горсовета, моим первым делом было сделать реконструкцию военных блоков, военных общежитий у меня в городе. У меня большая часть – А-1625. Был такой механизированный полк большой. Перевести их – и отдать людям. И это были мои первые шаги: когда я отвоевала через суд у Министерства обороны эти помещения. Мы их перевели – и до сих пор там живут офицеры. Вот я считала, что это мое задание – помочь военным хоть как-то получить жилье”, – рассказала Верещук.

Верещук: Кучма сказал обо мне: “Если это она, я согласен”. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

Сейчас министром обороны Украины является Андрей Таран. На должность он был назначен 4 марта.

Верещук родилась в 1979 году в Раве-Русской Жолковского района Львовской области. Училась в военном институте при Национальном университете “Львовская политехника”, на юридическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко, а также в Национальной академии государственного управления при президенте Украины. После окончания военного института пять лет служила в Вооруженных силах Украины.