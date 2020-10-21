 

В Екатеринбурге объяснили призыв мэра выталкивать из транспорта людей без масок

21.10.2020, 9:25, Новости дня

Заявление главы Екатеринбурга Александра Высокинского о том, что выгонять людей без масок из общественного транспорта «можно и нужно», не стоит трактовать буквально, сообщил пресс-секретарь мэра Анатолий Карманов.

«Нет, эта информация не соответствует действительности. Как глава города может призывать выгонять кого-то без масок и перчаток из общественного транспорта? Это не так. Он просил всех проявить сознательность и гражданскую позицию, соблюдать масочный режим», – цитирует ТАСС Карманова.

Призыв градоначальника вызвал негативную реакцию горожан. В горадминистрации попросили журналистов не вырывать слова Высокинского из контекста, эту фразу «не нужно интерпретировать дословно». 

В пресс-службе пояснили, что с нарушителями масочного режима необходимо справляться только «в рамках правового поля: если кондуктор отвлекся, а рядом человек снял маску, необходимо тактично попросить его надеть маску». 

Также в пресс-службе отметили, что каждый день в Екатеринбурге проводятся рейды по соблюдению масочного режима как в транспорте, так и в других общественных местах.

Ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что пассажиры могут сами выталкивать из общественного транспорта людей без масок.



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