Определены сроки начала эксплуатации ледокола «Арктика»

21.10.2020, 9:25, Новости дня

Атомный ледокол «Арктика» начнут использовать в акватории Северного морского пути уже с декабря 2020 года. Как сообщила пресс-служба правительства, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым уточняются параметры ввода ледокола в эксплуатацию.

«Головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 «Арктика» будет введен в эксплуатацию с мощностью на гребных валах до 50 МВт. Решение позволит начать использовать ледокол в акватории Северного морского пути уже с декабря 2020 года. В 2021 году на «Арктику» установят новый гребной электродвигатель правого борта, что повысит мощность судна до 60 МВт», – передает ТАСС текст сообщения.

Мишустин в среду посетит с рабочей поездкой Мурманскую область, где примет участие в торжественной церемонии приемки головного универсального атомного ледокола «Арктика.

«Арктика» – самый мощный ледокол в мире. Он может пробивать лед толщиной до трех метров и предназначен для сопровождения судов в арктических условиях. При этом двухосадочная конструкция позволяет ему совершать плавания как в Северном Ледовитом океане, так и в устьях полярных рек.

Напомним, 15 октября гендиректор ОСК Алексей Рахманов заявил, что «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) планирует подписать 21 октября акт сдачи универсального атомного ледокола проекта 22220 «Арктика».