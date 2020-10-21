Определены сроки начала эксплуатации ледокола «Арктика»
21.10.2020, 9:25, Новости дня
Атомный ледокол «Арктика» начнут использовать в акватории Северного морского пути уже с декабря 2020 года. Как сообщила пресс-служба правительства, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым уточняются параметры ввода ледокола в эксплуатацию.
«Головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 «Арктика» будет введен в эксплуатацию с мощностью на гребных валах до 50 МВт. Решение позволит начать использовать ледокол в акватории Северного морского пути уже с декабря 2020 года. В 2021 году на «Арктику» установят новый гребной электродвигатель правого борта, что повысит мощность судна до 60 МВт», – передает ТАСС текст сообщения.
Мишустин в среду посетит с рабочей поездкой Мурманскую область, где примет участие в торжественной церемонии приемки головного универсального атомного ледокола «Арктика.
«Арктика» – самый мощный ледокол в мире. Он может пробивать лед толщиной до трех метров и предназначен для сопровождения судов в арктических условиях. При этом двухосадочная конструкция позволяет ему совершать плавания как в Северном Ледовитом океане, так и в устьях полярных рек.
Напомним, 15 октября гендиректор ОСК Алексей Рахманов заявил, что «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) планирует подписать 21 октября акт сдачи универсального атомного ледокола проекта 22220 «Арктика».
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