 

В Украине запустили проект, в котором будут показывать процесс создания продуктов питания и товаров первой необходимости

21.10.2020, 9:20, Новости дня

Социальная инициатива Virobnik.ua запустила сайт, на котором будет публиковать видеоролики о производстве разных продовольственных и непродовольственных товаров, которые украинцы потребляют каждый день. Об этом пресс-служба Virobnik.ua проинформировала в Facebook 19 октября. 

Авторы релиза считают, что Virobnik.ua “совершил настоящую революцию сознания”, и запуск сайта – один из результатов такой революции. 

“В Украине произошло то, что должно было произойти сразу после распада Советского Союза, – пищевые предприятия открыли свои двери украинцам. Теперь вы знаете, что покупаете. Мифы, страхи, закрытые предприятия, тайны от людей – все это уходит в прошлое. Мы сделали это, спасибо ответственным производителям за сотрудничество”, – заявил вдохновитель проекта Виталий Ермак в эфире “24 канала”. 

На сайте Virobnik.ua уже доступны видео о создании двух видов колбасы (разных производителей), сосисок, шоколада и детских подгузников. Анонсированы ролики о производстве йогурта, чая, консервированных продуктов. 

“24 канал” сообщает, что видео о создании товара можно будет посмотреть, просканировав QR-код на упаковке, список товаров с кодом будут пополнять постоянно. Производители могут принять участие в проекте, отправив заявку на адрес электронной почты, который указан на сайте инициативы. 

https://www.facebook.com/Virobnik.ua/posts/726688124721469

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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