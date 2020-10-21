 

Сразу в четырех регионах Украины суточный прирост больных с COVID-19 превысил отметку 500

21.10.2020, 9:20, Новости дня

В Украине регионами-лидерами по суточному приросту больных COVID-19 стали Харьковская, Одесская и Полтавская области. Об этом 21 октября на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области – 713, в том числе город Харьков – 534 случая. Одесская область – 614 случаев, Полтавская – 580 случаев, город Киев – 559 случаев и Хмельницкая область – 322 случая”, – сказал министр.

По данным Степанова, всего за последние 24 часа в Украине провели 62 869 тестирований на коронавирус, из них 32 729 – методом ПЦР.

В Украине 20 октября установлены два эпидемических рекорда – по количеству смертей и по суточному приросту больных. С начала эпидемии в стране зарегистрировано 315 826 случаев COVID-19, умерло 5927 больных, выздоровело 132 219 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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