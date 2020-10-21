 

В РФ провели более 55 млн тестов на коронавирус

21.10.2020, 9:01, Новости дня

Российские специалисты провели уже более 55,1 млн тестов на коронавирус, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В РФ проведено более 55,1 млн тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 321 488 человек», – говорится в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС.

Отмечается, что за прошедшие сутки сделано 496 тыс. тестов.

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявлено 16 319 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,4 млн случаев заболевания. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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