 

У сына Байдена нашли фото несовершеннолетних девочек

21.10.2020, 8:48, Новости дня

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что в ноутбуке сына кандидата на пост главы государства Джо Байдена якобы были найдены материалы сексуального характера, связанные с несовершеннолетними.

В эфире программы Newsmax Джулиани показал сообщения, которые, как отмечает газета Washington Examiner, Байден-младший писал отцу об отношениях с Хэлли Байден (вдовой своего брата), передает РИА «Новости».

Согласно тем сообщениям, которые показал адвокат Трампа, Хантер Байден якобы писал отцу, что Хэлли Байден обвинила его в неподобающем поведении с несовершеннолетними – ей не понравилось, что голый Хантер разговаривал по Facetime c 14-летней девочкой, имя которой в переписке намеренно скрыли.

При этом из той же беседы, как утверждается, следует, что девочка этот инцидент отрицала.

Кроме того, в ноутбуке якобы нашли «многочисленные фотографии несовершеннолетних девочек». Джулиани утверждает, что все материалы, которые он получил в начале месяца, переданы полиции.

Переписка стала доступна после того, как хозяин ремонтной мастерской, в которой оказался ноутбук сына Байдена, сделал копию жесткого диска и передал ее Джулиани.

Ранее Трамп предложил ФБР заняться расследованием против Байдена.

Напомним, американский лидер обвиняет кандидата в президенты в коррупции. В частности, он считает, что Хантер Байден «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов.

СМИ опубликовали материал об электронной переписке Байдена-младшего с советником руководства украинской газовой компании Burisma Вадимом Пожарским. Тот спрашивал Хантера Байдена о том, как можно использовать его влияние «от лица компании» Burisma.



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