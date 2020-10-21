 

Директора детского центра задержали после гибели подростка при взрыве снаряда в Подмосковье

21.10.2020, 8:48, Новости дня

Следователь задержал директора детского центра дополнительного образования и педагога в подмосковной Лобне после гибели 14-летнего подростка при разрыве снаряда времен Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба СК.

«Следователем ГСУ СК по Московской области задержаны директор центра и педагог дополнительного образования. Они подозреваются в незаконном обороте оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка (ч. 2 ст. 293 и ч. 2 ст. 222 УК РФ)», – сообщается на сайте СК.

По данным ведомства, 20 октября в Лобне в центре дополнительного образования в руках у 14-летнего мальчика сдетонировал противотанковый патрон времен Великой Отечественной войны, в результате чего ребенок погиб.

Отмечается, что следователи и криминалисты осмотрели место происшествия с привлечением инженеров-взрывотехников, у подозреваемых проведены обыски.

Напомним, ребенок погиб в детско-юношеском патриотическом центре «Созвездие» в Лобне. Смерть мальчика наступила вследствие повреждения артерии. Он самостоятельно разбирал снаряд, взрослые рядом не находились. Разрушений и пожара от разрыва снаряда нет. Следователи возбудили уголовное дело «по факту незаконного оборота оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка». 



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