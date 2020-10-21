Командование МКС перешло от США к России

21.10.2020, 6:48, Новости дня

Астронавт НАСА Крис Кэссиди передал «ключ» от Международной космической станции и командование МКС российскому космонавту Сергею Рыжикову.

«Сергей, я дарю тебе этот ключ и командование Международной космической станцией. Поздравляю», – приводит ТАСС слова Кэссиди в ходе трансляции на сайте НАСА.

По словам астронавта, на МКС была лучшая команда, а проведенное вместе время было замечательным. «Время на борту было очень интересное. Иногда было три человека в команде, иногда шесть человек. Сначала [мы были] с Эндрю [Морганом], Джессикой [Меир] и Олегом [Скрипочкой]. Сейчас с Сергеем [Рыжиковым] и Сергеем [Кудь-Сверчковым], и Кейт [Рубинс]. У нас было время, когда было пять человек в команде, с Бобом [Бенкеном] и Дагом [Херли]», – отметил Кэссиди.

В свою очередь Рыжиков рассказал, что «ключ» от МКС напоминает ему времена, когда он был летчиком и хранил «ключ от неба». «Сейчас мы храним ключ от космоса», – заметил россиянин. Космонавт добавил, что экипаж «Союза МС-17» был счастлив работать неделю вместе с экипажем «Союза МС-16». «В нашей миссии будет много событий, активностей, и мы готовы продолжать традицию показывать пример для людей, как на борту мы работаем вместе, как мы помогаем друг другу», – сказал Рыжиков.

Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков вместе с астронавтом НАСА Кэтлин Рубинс прибыли на борт МКС 14 октября на борту корабля «Союз МС-17», установив рекорд по скорости полета до станции.

Посадка спускаемого аппарата пилотируемого корабля «Союз МС-16» запланирована на 22 октября. На Землю вернется международный экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта НАСА Криса Кэссиди.