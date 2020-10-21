Мадуро анонсировал массовую вакцинацию от коронавируса в Венесуэле

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21.10.2020, 6:38, Новости дня

Массовая вакцинация населения Венесуэлы от коронавируса начнется в период с декабря по январь, сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

«В декабре – январе [в республику] в полном объеме прибудут китайская и российская вакцины, и мы начнем вакцинацию», – приводит слова Мадуро ТАСС.

В прошлый четверг власти Венесуэлы приступили к проведению клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В начале октября Мадуро поблагодарил Россию за начало поставок в республику российской вакцины от коронавируса. Семья Мадуро решила принять участие в испытаниях российского препарата в качестве добровольцев.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В сентябре все российские регионы получили первые пробные партии вакцины. В гражданский оборот российская вакцина против коронавируса «Спутник V», как ожидается, поступит 1 января 2021 года.

Всего РФ получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.



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