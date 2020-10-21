 

Тропические циклоны начали двигаться быстрее

21.10.2020, 0:00, Новости дня

За последнее десятилетие скорость перемещения тропических циклонов через океан выросла, заявляют исследователи атмосферных явлений. Это касается как тайфунов, так и ураганов.

Данный факт подтверждают результаты исследований, которые провели ученые из Гавайского университета и Школы океанологии Маноа. Специалисты изучали динамику перемещения циклонов в бассейнах Тихого и Атлантического океана и пришли к неутешительному выводу, что у жителей побережья со временем остается все меньше времени, чтобы подготовиться к стихийному бедствию.

Разумеется, климатологи сетуют на глобальное потепление, которое привело к ускорению скорости перемещения циклонов. А власти прибрежных регионов и специалисты спасательных служб вынуждены готовиться к более жесткому противостоянию стихии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Российский экономист и глава “Укргазбанка”. СМИ назвали девять кандидатур, которых Зеленский рассматривает на главу НБУ

15.07 / На Украине продали первый объект «большой приватизации»

25.08 / Биган и Лавров обсудили ситуацию в Беларуси

29.06 / В НАТО призвали Россию к «более конструктивной политике» по Афганистану

31.08 / МИД ФРГ подтвердил приглашение на «срочную беседу» посла Белоруссии

31.08 / Мнения: Слабой государственности Белоруссии должен помочь ЕАЭС

08.09 / Певцова, перенесшего COVID-19, выписали из больницы

08.09 / В Беларуси проходит проверка боевой готовности вооруженных сил

26.06 / В психоневрологическом интернате в Хмельницкой области – масштабная вспышка коронавируса. Директор заявил, что сотрудники увольняются

13.07 / «Турецкие авиалинии» объявили о возобновлении полетов в Россию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска