Тропические циклоны начали двигаться быстрее

21.10.2020, 0:00, Новости дня

За последнее десятилетие скорость перемещения тропических циклонов через океан выросла, заявляют исследователи атмосферных явлений. Это касается как тайфунов, так и ураганов.

Данный факт подтверждают результаты исследований, которые провели ученые из Гавайского университета и Школы океанологии Маноа. Специалисты изучали динамику перемещения циклонов в бассейнах Тихого и Атлантического океана и пришли к неутешительному выводу, что у жителей побережья со временем остается все меньше времени, чтобы подготовиться к стихийному бедствию.

Разумеется, климатологи сетуют на глобальное потепление, которое привело к ускорению скорости перемещения циклонов. А власти прибрежных регионов и специалисты спасательных служб вынуждены готовиться к более жесткому противостоянию стихии.