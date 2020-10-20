 

France 24 – итальянцы не в восторге от ужесточения карантинных мер

20.10.2020, 23:10, Новости дня

Итальянские власти объявили об ужесточении карантинных мер, которые должны помочь избежать повторения событий этой весны, передаёт France 24. Однако итальянцы, которые и раньше опасались возвращения режима самоизоляции, встретили это известие без энтузиазма.

Ужесточение правил поможет избежать повторения того, что произошло в начале пандемии.

ДЖУЗЕППЕ КОНТЕ, итальянский премьер: Нам нужно реагировать, применяя все необходимые меры, чтобы избежать ещё одного всеобщего режима самоизоляции. Страна не может себе позволить столкнуться с ещё одной остановкой (экономики. — ИноТВ), которая серьёзно подорвёт всю экономику.

Эти меры пока не предусматривают комендантского часа в ночное время, наподобие того, что был введён в нескольких французских городах. Однако теперь чиновникам предоставляются полномочия закрывать зоны общественного пользования с 9 часов вечера. В барах и ресторанах обслуживание официантами будет доступно лишь после 6 вечера для групп численностью не более 6 человек.

Местные собрания и фестивали будут отменены. А некоторые школы начнут открываться позднее, причём всё активнее будет продвигаться дистанционное обучение.

Ещё до объявления этих мер итальянцы опасались возвращения режима самоизоляции, введённого этой весной.

ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: Я побаиваюсь новых мер. Не думаю, что они нам нужны, поскольку мы можем нормально жить, пользуясь масками и дистанцированием. Не нужно всё закрывать, ведь если мы не умрём от COVID-19, мы можем умереть от голода.

ЖЕНЩИНА: Думаю, закрытия, несомненно, могут ударить по экономике, которая только-только начала восстанавливаться. Кроме того, серьёзный психологический удар будет нанесён по детям и другим людям.

Италии пока удаётся избежать резкого роста числа инфицированных, который наблюдается в других странах Европы. Страна сейчас противостоит так называемой второй волне вируса.

Нынешняя ситуация кардинально отличается от того, что было в начале пандемии, когда Италия была самой пострадавшей европейской страной и ввела самые жёсткие карантинные меры на континенте. На настоящий момент в стране зарегистрировано более 36 тысяч смертей. По этому показателю Италия занимает второе место в Европе, уступая лишь Великобритании.

Дата выхода в эфир 19 октября 2020 года.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.10 / В РФ могут запретить заключенные за рубежом однополые браки

15.10 / В РФ объяснили неприемлемость принципов США в освоении Луны

13.10 / “Должен объявить об уходе”. Тихановская поставила ультиматум Лукашенко

07.10 / ЗРК С-400 оказались «важнейшим препятствием» в отношениях Турции и США

29.07 / Минфин США ввел санкции против сына президента Сирии

28.08 / Копка: Коллективный Запад вряд ли спустит случай отравления Навального на тормозах, как бы на это не надеялись в Кремле

31.08 / Озвучен гонорар Пашаева за защиту Ефремова

06.09 / Ликвидирован уничтоживший более 20 жилых домов лесной пожар в Харьковской области

27.08 / Главврач больницы в Омске попросил у клиники “Шарите” доказательства отравления Навального

24.06 / Патриарх Кирилл назначил штатное духовенство главного храма Вооруженных сил

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска