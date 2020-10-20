 

Зеленский выступил с посланием в Раде, в Украине рекорд по смертям от COVID-19. Главное за день

20.10.2020, 22:45, Новости дня

Рекорд по смертности от COVID-19 в Украине

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 113 смертей среди пациентов с коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии в стране скончалось уже 5786 больных. Всего в Украине COVID-19 был подтвержден у 309 107 человек, 129,5 тыс. выздоровели.

Зеленский выступил с посланием в Раде

20 октября президент Владимир Зеленский выступил с ежегодным посланием в парламенте. Он заявил, что безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает и что страна продолжит сотрудничество с МВФ. Президент высказал недовольство работой антикоррупционных органов, анонсировал переход к полностью электронному документообращению, рассказал о начале строительства военно-морских баз и об ответственности “тех, кто без боя сдал Крым”. Подытожил обращение Зеленский тремя “откровенными вопросами”, которые задал самому себе.

США расширили интерпретацию санкций против “Северного потока – 2”

Государственный департамент США дал разъяснения по поводу санкций в отношении российского газопровода “Северный поток – 2”. Ранее предполагалось, что под санкции попадают только компании, непосредственно предоставляющие суда для строительства “Северного потока – 2”. Теперь Госдепартамент расширил эту интерпретацию, заявив, что под наказуемую деятельность подпадают и действия компаний, предоставляющих различные услуги для таких судов (например, услуги по дооборудованию или по финансированию модернизации судов). 

Родственникам курсантов, погибшим в катастрофе Ан-26Ш, выплатили компенсацию

Родственникам курсантов, погибших при крушении учебного самолета Ан-26Ш недалеко от военного аэродрома в Чугуеве Харьковской области, выплатили компенсации в размере 750-кратного прожиточного минимума.

Белорусский NEXTA признали экстремистским

Суд Центрального района Минска признал Telegram-канал NEXTA Live и его логотип экстремистскими материалами. Теперь опубликование или размещение (в том числе и репост) информации с логотипом “NEXTA” или “NEXTA-Live” повлечет за собой административную ответственность, заявили в МВД Беларуси.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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