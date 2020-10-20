“Динамо” проиграло “Ювентусу” в первом туре Лиги чемпионов

20.10.2020, 22:45, Новости дня

Киевское “Динамо” в первом туре Лиги Чемпионов проиграло со счетом 0:2 в матче с туринским “Ювентусом”. Матч прошел 20 октября в Киеве на НСК “Олимпийский”.

“ГОРДОН” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Португалец Криштиану Роналду пропустил эту игру в составе “Ювентуса”. Он заболел COVID-19.

Первый тайм прошел без забитых голов. Итальянцы имели преимущество по опасным моментам, но в основном мяч контролировали динамовцы.

У “Динамо” атаки не складывались. Томаш Кендзера и Виталий Буяльский поочередно пытались пробить по воротам Ювентус, но вратарь Войцех Щенсный был на месте. Вокруг также было слишком много соперников.

На первой минуте второго тайма киевляне пропустили гол. Удар Деяна Кулусевски Георгий Бущан отбил перед собой, а на добивании первым был Альваро Мората, подсуетившись на добивании.

На 84-й минуте матча “Ювентус” еще раз открыл счет. Мората оформил дубль, забив ударом головой после паса с фланга от Хуана Куадрадо.