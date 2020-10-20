 

ЦИК сформировала новый состав Ивано-Франуовского областного территориального избиркома

20.10.2020, 22:45, Новости дня

Центральная избирательная комиссия 20 октября утвердила новый состав Ивано-Франковской областной территориальной избирательной комиссии. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

“Новый состав комиссий сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций политических партий в количестве 14 человек”, – говорится в сообщении.

Решение было принято в связи с досрочным прекращением полномочий предыдущего состава комиссии 19 октября. В ЦИК заявили, что комиссия не обеспечила в надлежащие сроки печать информационных плакатов и буклетов местных организаций партий, которые участвуют в выборах в облсовет, что нарушает их права и права избирателей.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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