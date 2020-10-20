Умер декан философского факультета МГУ

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20.10.2020, 22:08, Новости дня

Декан философского факультета МГУ Владимир Миронов умер в возрасте 67 лет.

«Философский факультет МГУ с глубокой скорбью сообщает, что 20 октября 2020 года скончался декан философского факультета, член-корреспондент Российской академии наук Владимир Васильевич Миронов. Весь коллектив философского факультета глубоко скорбит о невосполнимой потере нашего дорогого руководителя, коллеги, друга», – сообщается на сайте факультета.

Владимир Миронов – советский и российский философ, доктор философских наук, профессор. В 1981 году начал преподавать на философском факультете МГУ. С 1998 года был заведующим кафедрой онтологии и теории познания, в 2001-2008 годах работал в должности проректора университета. Миронов был награжден медалями Ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.



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