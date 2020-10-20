Экс-главе налоговой Верланову сообщили о подозрении

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20.10.2020, 20:40, Новости дня

Бывшему председателю Государственной налоговой Украины Сергею Верланову объявили подозрение в злоупотреблении властью и служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

Следствие установило, что бывший председатель налоговой незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн грн. Этим документом Офисом крупных налогоплательщиков ГНС Украины была доначислена рентная плата за пользование недрами одному из крупнейших металлургических комбинатов страны. Таким образом, бюджет Украины недополучил указанную сумму неуплаченных налогов.

Верланов в своем Facebook отметил, что все обвинения против него являются безосновательными, а прокуратура выполняет заказ политиков.

На жаль, в Офісі Генпрокурора не дослухались до голосу здорового глузду і підписали завідомо необгрунтовану та політично…

Posted by Сергій Верланов on Teisipäev, 20. Oktoober 2020

Кабинет Министров Украины 24 апреля уволил Верланова с должности начальника Государственной налоговой службы. Верланов считает, что его увольнение было исключительно политическим решением, его он оспаривает в суде.

16 октября главред “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов, ссылаясь на источники, заявил, что СБУ готовит задержание Верланова в рамках уголовного производства, связанного “с оптимизацией налогов компанией “АрселорМиттал”. Официального подтверждения этой информации на данный момент не поступало.

Сам Верланов новость о своем возможном задержании считает “попыткой личной мести”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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