 

СБУ заявила, что заблокировала транзит 750 кг психотропного вещества, известного как “боевой наркотик ИГИЛ”

20.10.2020, 18:35, Новости дня

Служба безопасности Украины заблокировании транзит через Украину 750 кг психотропного вещества каптагон. Об этом 20 октября сообщил пресс-центр СБУ.

В ведомстве отметили, что вещество известно как “боевой наркотик [террористической организации] ИГИЛ”.

Изъятая партия психотропа на черном рынке оценивается в $30 млн, сообщили в СБУ.

“Оперативники и следователи спецслужбы установили, что организовали переправку двое жителей Одессы и Львова. Они заказали психотроп в одной из стран Средиземноморского бассейна”, – говорится в сообщении.

Вещество прибыло в одесский порт “Южный” в контейнере со сладостями. Затем злоумышленники, по данным следствия, купили партию кукурузного крохмала, чтобы спрятать в нем психотроп и переправить в одну из стран Персидского залива.

“После декларирования груза в таможенных органах сотрудники СБУ задержали фигурантов: одного –при попытке вылета из Одессы, второго – по месту жительства. Контейнеры с каптагоном изъяты правоохранителями”, – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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