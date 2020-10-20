 

Известный бренд NIO представил тизер нового EE7

20.10.2020, 17:45, Новости дня

Китайский автомобильный гигант NIO опубликовал официальный тизер, посвященный новому электрическому седану под названием EE7.

В компании не исключают, что данный автомобиль получит флагманские параметры, что позволит существенно превзойти ближайших конкурентов в своем сегменте. Более того, китайский бренд стабильно улучшает показатели на местном рынке, планируя в дальнейшем оказаться значительно активнее, чем ранее.

Официальный дебют нового седана EE7 состоится уже к началу следующего года, тогда как приобрести электрическую новинку станет возможным уже началу 2022 года. Пока эксперты не берутся озвучивать предположения относительно вероятных параметров указанной модели.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Премьер-министра Болгарии оштрафуют за нарушение масочного режима

06.07 / Захарова анонсировала выход двух песен на ее стихи

31.08 / Гривна резко подешевела по отношению к евро

06.08 / Регионы получат на выплаты медикам 14 млрд рублей

01.07 / Рада на следующей пленарной неделе рассмотрит постановление о назначении местных выборов – Разумков

10.08 / Украина к концу года получит более $8 млрд кредитов – Марченко

18.07 / ПНС в письменной форме пообещали освободить задержанных в Ливии россиян

01.09 / В РФ объявлен старт продаж нового седана Kia K5

24.07 / В Греции начался траур по случаю первой мусульманской молитвы в Айя-Софие

22.07 / ВОЗ заявила о невозможности массово применять вакцину от коронавируса в 2020 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска