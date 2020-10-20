Известный бренд NIO представил тизер нового EE7

20.10.2020, 17:45, Новости дня

Китайский автомобильный гигант NIO опубликовал официальный тизер, посвященный новому электрическому седану под названием EE7.

В компании не исключают, что данный автомобиль получит флагманские параметры, что позволит существенно превзойти ближайших конкурентов в своем сегменте. Более того, китайский бренд стабильно улучшает показатели на местном рынке, планируя в дальнейшем оказаться значительно активнее, чем ранее.

Официальный дебют нового седана EE7 состоится уже к началу следующего года, тогда как приобрести электрическую новинку станет возможным уже началу 2022 года. Пока эксперты не берутся озвучивать предположения относительно вероятных параметров указанной модели.