Раскрыты характеристики нового электрического Renault Twingo 2021

20.10.2020, 17:45, Новости дня

Известный французский бренд Renault представит обновленную версию электрического компактвэна Renault Twingo.

Указанный экземпляр сможет похвастаться улучшенным дизайном и параметрами производительности. Мощность силовой установки автомобиля достигает 82 л.с., тогда как данная модель получит усиленный аккумулятор, благодаря которому запас хода достигнет 225 километров.

Кроме того, производитель установил ограничитель максимальной скорости на уровне 135 км/ч. Известно, что на рынке одновременно выйдут четыре версии, отличающиеся функционалом и производительностью. В минимальной модификации стоимость нового электрокара Renault Twingo достигает 21,3 тысяч евро, а в топовой комплектации 26,4 тысячи евро.