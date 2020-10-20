 

Эксперт по безопасности посоветовал, как уменьшить риск слежки через смартфон

20.10.2020, 17:45, Новости дня

По словам одного из руководителей компании «Рексофт» Евгений Черток, полностью обезопасить себя от слежки владельцы смартфонов не смогут ни при каких условиях. Однако можно минимизировать риски.

Дело в том, что вы сами даете разрешение следить за своим местоположением, использовать микрофон и камеру своего гаджета, когда устанавливаете на него те или иные приложения, говорит эксперт.

Если хотите избавиться от слежки, устанавливайте только те приложения, которые вам действительно нужны. Также не нужно держать постоянно включенными геолокацию, Интернет, wi-fi и bluetooth. Включайте связь с внешним миром только тогда, когда ею пользуетесь. В противном случае ваш собственный смартфон «сдаст» вас всем разработчиками ПО.



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